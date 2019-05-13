قتل سائق توك توك وإلقاء جثته بترعة في أسوان

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اعتدى مجهولون اليوم الإثنين بالضرب بآلة حادة حتى الموت على سائق توكتوك وألقوه في ترعة زرزارة بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وسرقوا التوكتوك الخاص به.



وكان بلاغ وصل إلى مأمور مركز شرطة دراو، يفيد بالعثور على شاب يدعي بكر رجب فى العقد الثانى من العمر داخل ترعة زرزارة بمدينة دراو.



انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ وتم علي الفور انتشال جثة الشاب ونقله إلى مشرحة دراو تحت تصرف النيابة.



وبإجراء التحريات تبين أن الشاب يعمل سائق توك توك ومقيم بمدينة كوم أمبو، حيث قام مجهولون باستدراجه بزعم توصيلهم إلى إحدى المناطق النائية، وقاموا بالاعتداء علية بالضرب بآلة حادة وألقوا بجثته بترعة ناحية مدينة دراو وفروا هاربيين بعد الاستيلاء على التوك توك.



