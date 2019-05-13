محافظ الإسكندرية: ضرورة البدء في أعمال تطوير وحدة الجهاز الهضمي في مستشفى الحميات
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:31 م
دينا حسن - محمد رجب
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زار اليوم الأثنين الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مستشفى الحميات بمنطقة الحضرة قبلي وسط المدينة، لمتابعة مشروع تطوير وحدة الجهاز الهضمي والمناظير، والذي يخدم محافظات الإسكندرية ومرسى مطروح والبحيرة وكفر الشيخ، ويتطلب البدء في تطويره ، لعدم وجود مستشفيات تقدم خدمة الجهاز الهضمي والكبد بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالإسكندرية ، وتوافر العديد من خدمات المناظير التي لايوجد لها مثيل بالمستشفيات والمراكز الخاصة.
ولفت المحافظ إلى ضرورة البدء في تنفيذ أعمال التطوير، والتي ستعمل على استقبال عدد أكبر من مرضى الجهاز الهضمي وتلقيهم للعلاج اللازم ، والتقليل من قوائم الانتظار، خاصة أن الوحدة تتميز بوجود العديد من أجهزة المناظير ذات الكفاءة العالية وتحتاج لأماكن مطورة لاستيعابها ، فضلا عن وجود طاقم طبي من الأطباء والتمريض مدرب على أعلى مستوى ، ليقدم خدمة طبية متميزة خاصة للمواطن البسيط.
وطالب المحافظ القائمين على أعمال التطوير بضرورة الاهتمام برفع كفاءة الأرصفة والحدائق والمسطحات الخضراء وأماكن انتظار أهالي المرضى ، مؤكدا على تقديم كامل الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة من المحافظة وأجهزتها التنفيذية لتتم أعمال التطوير على أعلى مستوى وبالسرعة المطلوبة ، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ، والأستاذ الدكتور محمود الزلباني مستشار المحافظ للشئون الصحية ، واللواء سمير صدقي رئيس حي وسط.
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