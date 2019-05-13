داعية: تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئا من أهم أسباب استجابة الدعاء

قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن الله- سبحانه وتعالى- يغير الحال من حال إلى حال بكلمة واحدة، ولذلك أول أسباب الدعاء للاستجابة أن تكون على يقين من قدرة الله تعالى على تغيير الحال.









وأوضح "رضا" خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء، من أهم أسباب استجابة الدعاء.



