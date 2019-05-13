ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

داعية: تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئا من أهم أسباب استجابة الدعاء

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:32 م
داعية: تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئا من أهم أسباب استجابة الدعاء
Advertisements
طباعة
داليا الحسين
 
Advertisements
قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن الله- سبحانه وتعالى- يغير الحال من حال إلى حال بكلمة واحدة، ولذلك أول أسباب الدعاء للاستجابة أن تكون على يقين من قدرة الله تعالى على تغيير الحال.


وأوضح "رضا" خلال تقديمه برنامج "إنسانيات"، على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن تيقن العبد من أن الله لا يعجزه شيئا في الأرض ولا في السماء، من أهم أسباب استجابة الدعاء.

وأشار إلى أن العمل والاجتهاد وكسب المال الحلال من أسباب قبول الدعاء والمغفرة، متابعًا: "أستغرب من أصحاب الأجساد القوية الذين يتمارضون ويقفون عند أبواب المساجد للحصول على أموال، ولا يكلفون أنفسهم حتى بأداء الفريضة".
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا