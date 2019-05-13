القضاء الإداري يلزم التعليم العالي بإنشاء قسم جراحة الأطفال بجامعة الإسكندرية

















قضت اليوم الأثنين محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، بإلغاء القرار السلبي بعدم النظر في طلب تعديل لائحة كلية الطب جامعة الإسكندرية بإضافة قسم جديد إليها وهو قسم جراحة الأطفال.





كما ألزمت كل من وزير التعليم العالي وجامعة الإسكندرية بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض الطلب إنشاء قسم جراحة الأطفال علي اللجان المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات وتغيير اللائحة لإنشاء القسم الجديد .





وقال الدكتور صابر وهيب، أستاذ جراحة الأطفال في الإسكندرية، ومقدم الدعوى، إن الحكم يأتي إنتصارا لمحاولات حثيثة لإعاده تطوير وحده جراحة الأطفال لما لها من أهمية من أجل حياة أطفالنا، كما أن وجود قسم لجراحة الأطفال وتخصصاتها أصبحت ضرورة ملحه من أجل تطوير البنيه التحتيه والأنشطة التعليمية والتدريبية، والدرجات العلمية، وتعديل المسمى الإدارى للوحدة.





وأكد أن إنشاء قسم جديد لجراحة الأطفال سيفتح المجال أمام الأطباء للتخصص في هذا التخصص المهم، وذلك أسوة بجامعة عين شمس وجامعة الزقازيق وجامعة الأزهر، بخلاف وجود كافة المقومات العلمية والبنيه التحتيه لتحويل وحده جراحة الأطفال بجامعة الإسكندرية إلي قسم لجراحة الأطفال .



