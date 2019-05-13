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وصول جثمان كاهن كنيسة مامرقس لمطرانية مارجرجس لبدء مراسم العزاء (فيديو)

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:21 م
وصول جثمان كاهن كنيسة مامرقس لمطرانية مارجرجس لبدء مراسم العزاء (فيديو)
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إيريني صفوت
 
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وصل جثمان القس مقار سعد، كاهن بكنيسة مامرقس بشبرا الخيمة، إلى مطرانية ماجرجس بشبرا الخيمة، للصلاة عليه وبدء مراسم العزاء.

وكشف مصدر، أنه لقي كاهن بكنيسة مارمرقس، بشبرا الخيمة، مقتله على أيدي أحد الحراس بالكنيسة.

 وأضاف، أن حارس كنيسة مارمرقس بمنطقة الوحدة في شبرا الخيمة بالقليوبية، قتل كاهن الكنيسة القس مقار سعد، بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهم.

وقال المصدر، أن الحارس، ويدعى كمال، أطلق 4 رصاصات على الكاهن، مشيرا إلى أن الحادث بعيد عن الطائفية، مؤكدا إلقاء القبض على الحارس، موضحا أنه ليس شرطيا ولا يتبع وزارة الداخلية، لكنه فرد أمن داخلي وموظف بالكنيسة.

وبدأت جهات التحقيق تحقيقات موسعة في الحادث فور إخطارها بوقوعه.

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