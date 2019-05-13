محافظ الإسكندرية يتفقد مستشفى رأس التين العام ويتابع أعمال الإنشاءات

تفقد، اليوم الاثنين، الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية مستشفى رأس التين العام بمنطقة بحري بحي الجمرك، وذلك لمتابعة أعمال التطوير التي تتم بها، والتي تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة بها كونها من أهم مستشفيات المحافظة التي تستقبل الآلاف من المواطنين يوميا ، وذلك بحضور الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و الدكتور محمود الزلباني مستشار المحافظ للشئون الصحية والمهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك.





وخلال جولته تفقد المحافظ المبنى الجديد الذي يتم إنشاؤه بالمستشفى والمقرر الانتهاء منه بنهاية العام الجاري، ليساهم بشكل كبير في استيعاب عدد أكبر من المرضى في الأقسام المختلفة، وأكد المحافظ على ضرورة إنجاز الأعمال في أسرع وقت ممكن فضلا عن ضرورة تطوير المبنى القائم، للمساهمة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة نتيجة لزيادة عدد الحالات وللحد من قائمة انتظار المرضى وللتسهيل عليهم بإجراء الفحوصات الكاملة.



