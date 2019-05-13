نصيحة الشيخ إبراهيم رضا للتخلص من "شؤم المعصية" والتوبة إلى الله

قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن التخلص من شؤم المعصية والتوبة إلي الله يتطلب أداء ركعتين بعد الوضوء مباشرة، مشيرًا إلى أن الإنسان وارد أن يخطأ ولكن يمكن الرجوع إلى الله مرة أخرى.



