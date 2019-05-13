نصيحة الشيخ إبراهيم رضا للتخلص من "شؤم المعصية" والتوبة إلى الله
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:24 م
داليا الحسين
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قال الداعية الإسلامي إبراهيم رضا، إن التخلص من شؤم المعصية والتوبة إلي الله يتطلب أداء ركعتين بعد الوضوء مباشرة، مشيرًا إلى أن الإنسان وارد أن يخطأ ولكن يمكن الرجوع إلى الله مرة أخرى.
وأضاف "رضا"، خلال تقديمه برنامج "إنسانيات" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين أن التخلص من أي سيئة يكون بالمبادرة بعمل الحسنات، موضحا أن النبي محمد أكد في حديث له أن صلاة ركعتين عقب الوضوء من أهم أسباب المغفرة للعبد.
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