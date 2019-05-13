ننشر تحقيقات الأمن في واقعة مقتل كاهن كنيسة شبرا الخيمة 

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‎كشفت تحقيقات أجهزة الأمن بالقليوبية، أن خادم الكنيسة كمال ش ش سن اطلق الرصاص علي القس مقار راعى كنيسة ماري مرقص بالوحدة العربية من سلاح نارى طبنجة كانت بحوزته محدثا إصابته وتوفى على اثرها في الحال بسبب وجود خلافات بينهما لسابقة قيام المجنى عليه بالاتفاق مع المتهم بمساعدته في زواج نجلاته على إعطائه مبالغ مالية وعدم قيام الكنيسة بمساعدة المتهم بالبحث عن نجل المتهم المختفية منذ عام 2015.



وأكدت التحقيقات الأولية أنه لم يفي بذلك ومنذ يومان قام بإعطائه مبلغ مالي قدرة 1000 جنيه فقط واليوم عاود المتهم طلب مبلغ مالى آخر من المجنى عليه إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية قام على أثرها بإطلاق عدة اعيرة نارية صوبة محدثا اصابته التي أودت بحياته وفر هاربا وبعد ذلك سلم نفسه إلى الجهات الأمنية‎.





