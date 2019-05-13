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تعرف على موعد أذان المغرب وصلاة التراويح بمحافظة المنيا

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:17 م
تعرف على موعد أذان المغرب وصلاة التراويح بمحافظة المنيا
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أبورية حسين
 
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تنشر بوابة الفجر اليوم الإثنين 8 رمضان ضمن خدمة لمتابعيها لمعرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم الإثنين 8 رمضان في محافظة المنيا.


ويؤذن لصلاة المغرب في تمام الساعة 6:35 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:03 مساءً.
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