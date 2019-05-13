موعدي أذان المغرب والتراويح بمحافظة قنا

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تقدم بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها تزامنا مع شهر رمضان المعظم وهي معرفة موعدي أذان المغرب والعشاء بمحافظة قنا.



ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الإثنين الثامن من شهر رمضان في تمام الساعة 6:38 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 7:58 مساءً.