موعدي أذان المغرب والتراويح بمحافظة قنا
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:14 م
أبورية حسين
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تقدم بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها تزامنا مع شهر رمضان المعظم وهي معرفة موعدي أذان المغرب والعشاء بمحافظة قنا.
ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الإثنين الثامن من شهر رمضان في تمام الساعة 6:38 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 7:58 مساءً.
ويؤذن لصلاة المغرب اليوم الإثنين الثامن من شهر رمضان في تمام الساعة 6:38 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 7:58 مساءً.
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