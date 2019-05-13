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شريف مدكور بعد إصابته بالسرطان: "مش مستوعب إني فاطر رمضان"

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:10 م
شريف مدكور بعد إصابته بالسرطان: مش مستوعب إني فاطر رمضان
شريف مدكور
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شيماء عطية
 
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أعرب الإعلامي شريف مدكور عن ضيقه وحزنه نظرًا لإضطراره لعدم الصيام في شهر رمضان بعد إصابته بالسرطان.

وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "انا مستوعب جدا ان عندي سرطان بس مَش مستوعب اني فاطر في رمضان".

وكان شريف أعلن قبل أيام عن إصابته بسرطان القولون وخضوعه لعملية جراحية في شهر رمضان.

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