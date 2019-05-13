شريف مدكور بعد إصابته بالسرطان: "مش مستوعب إني فاطر رمضان"

أعرب الإعلامي شريف مدكور عن ضيقه وحزنه نظرًا لإضطراره لعدم الصيام في شهر رمضان بعد إصابته بالسرطان.





وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "انا مستوعب جدا ان عندي سرطان بس مَش مستوعب اني فاطر في رمضان".





وكان شريف أعلن قبل أيام عن إصابته بسرطان القولون وخضوعه لعملية جراحية في شهر رمضان.



