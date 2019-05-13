شريف مدكور بعد إصابته بالسرطان: "مش مستوعب إني فاطر رمضان"
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:10 م
شيماء عطية
Advertisements
Advertisements
أعرب الإعلامي شريف مدكور عن ضيقه وحزنه نظرًا لإضطراره لعدم الصيام في شهر رمضان بعد إصابته بالسرطان.
وكتب "شريف" عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "انا مستوعب جدا ان عندي سرطان بس مَش مستوعب اني فاطر في رمضان".
وكان شريف أعلن قبل أيام عن إصابته بسرطان القولون وخضوعه لعملية جراحية في شهر رمضان.
Advertisements
المزيد عن: وكان شريف مدكور
- أمير كرارة لشريف مدكور: "الراجل المحترم ربنا يشفيك"
- محمود البزاوي عن شريف مدكور: "وجه التفاؤل والسعادة واللي في قلبه على لسانه"
- "لسه عارف بمرضك حالا".. محمود سعد يوجه رسالة مؤثرة لشريف مدكور
- القصة الكاملة لأزمة إصابة شريف مدكور بسرطان القولون (فيديو وصور)
- شريف مدكور: "أنا محارب للسرطان".. ونجوم الفن والإعلام يدعمونه
- أصيب بورم في القولون.. كيف تحدى شريف مدكور مرضه؟
- أصالة عن شريف مدكور: "عمري ماشفته بس متعاطفة معه"
- توفيق عكاشة عن شريف مدكور: "ابن ناس ربنا يشفيه"
- شريف مدكور: "مش هصوم رمضان السنة دي"
- عاجل.. شريف مدكور يجرى عملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني