ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

موعد آذان المغرب في محافظة سوهاج

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:09 م
موعد آذان المغرب في محافظة سوهاج
Advertisements
طباعة
أبورية حسين
 
Advertisements
تنشر بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها وهي معرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم الأحد 7 رمضان في محافظة سوهاج مع مراعاة فروق التوقيت.

وبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان الكريم حوالى 15 ساعة و35 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:33 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:00 مساءً.

وتتمني لكم الفجر صوما مقبولًا وإفطارًا شهيًا.
Advertisements
المزيد عن: موعد أذان المغرب مصر اخبار
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا