موعد آذان المغرب في محافظة سوهاج

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تنشر بوابة الفجر الإليكترونية خدمة لمتابعيها وهي معرفة موعد أذان المغرب وصلاة التراويح اليوم الأحد 7 رمضان في محافظة سوهاج مع مراعاة فروق التوقيت.



وبلغ عدد ساعات الصيام في اليوم الثامن من أيام شهر رمضان الكريم حوالى 15 ساعة و35 دقيقة ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:33 مساءً فيما يؤذن لصلاة العشاء في الساعة 8:00 مساءً.



وتتمني لكم الفجر صوما مقبولًا وإفطارًا شهيًا.