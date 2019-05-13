وزير الآثار يلتقى برئيس موازنة البوندستاج الألماني

التقى الدكتور خالد العنانى وزير الآثار بـ بيتر بورنجر، رئيس لجنة الموازنة بالبوندستاج الألماني، في حضور الدكتور بدر عبد العاطى سفير مصر بالعاصمة الألمانية برلين.





واستعرض الوزير عملية التحديث السياسي والاقتصادي والاجتماعي الجارية فى مصر، منوها سيادته بالاكتشافات الأثرية الاخيرة والتطور الكبير فى إنشاء المتاحف الوطنية بما فى ذلك المتحف المصرى الكبير، وكذا معدلات السياحة الألمانية المرتفعة إلى مصر.





وأشار الى أن كون ألمانيا شريك هام فى قطاع الآثار حيث يوجد في مصر ٣٥ بعثة أثرية ألمانية بالتعاون مع الأثريين المصريين.





وتباحث وزير الآثار مع رئيس لجنة الموازنة في الإجراءات التنفيذية لتأثيث متحف المنيا من الداخل بعد موافقة البوندستاج على التمويل، وأكد الدكتور العنانى ان متحف المنيا يخدم قطاع السياحة قى صعيد مصر ويسهم فى تطوير المجتمع المحلى المحيط به.





ومن جانبه أثنى النائب "بورنجر" على جهود مصر فى مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وتحقيق الاستقرار فى منطقة مضطربة من العالم.



