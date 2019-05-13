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محافظ الفيوم: تعويض المضارين من مشكلة انسداد بحر "دندود" بقرية ترسا

الإثنين 13/مايو/2019 - 06:05 م
محافظ الفيوم: تعويض المضارين من مشكلة انسداد بحر دندود بقرية ترسا
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ريهام على
 
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عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم اجتماعًا لبحث ما توصلت الية اللجنة التي تم تشكيلها لتعويض المضارين من مشكلة بحر دندود بقرية ترسا ومحاسبة المقصرين أسباب المشكلة.

بحضورالمهندس حسن موافي سكرتيرعام المحافظة المساعد ووكلاء وزارة الري والتضامن الإجتماعي والطرق والأسكان والتفتيش المالي والإداري والشئون القانونية بالمحافظة.

ترجع أسباب المشكلة إلي انسداد ماسورة الصرف المغطى ببحر " دندود" المار بالقرية نتيجة أعمال التطهير لبحر الفيوم، مما تسبب فى ارتفاع منسوب البحر ووصول المياه إلى عدد من منازل القرية.

خلال الإجتماع إستمع محافظ الفيوم الي تقرير ما توصلت اليه اللجنة المشكلة وأكد علي ضرورة الإسراع في صرف التعويضات المالية للمضارين حسب حجم التلفيات الواقعية للمتضررين ضمانًا لوصول التعويض لمستحقية ،كما تم مناقشة ما يتم من إجراءات مطلوبة يتم توفيرها في الوقت الحالي لإنهاء المشكلة، وأكد علي محاسبة المقصر وأسباب المشكلة بعد إجراء الأدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام للمحافظة التحقيق المطلوب.

كما أكد المحافظ علي رفع العوائق أمام التغطية بإستمرار وعمل نوبتجية ومتابعتها وتوفير معدات في موقع التغطية لرفع العوائق ونقلها لحين موافقة الوزارة لإزالة التغطية.
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