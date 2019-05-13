داعية إسلامي يوضح حكم قراءة القرآن في المواصلات والأماكن العامة

أوضح الشيخ محمود القاضي، الداعية الإسلامي، حكم قراءة القرآن في المواصلات والأماكن العامة.





وأضاف "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يجوز استغلال وقت الفراغ في قراءة القرآن الكريم، وهذا أفضل، ولكن لا يجوز قراءة القرآن وأنت سرحان، فالقرآن هو حديث الله سبحانه وتعالى، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك استحياء من الله سبحانه وتعالى أثناء قراءة القرآن وتدبره.



