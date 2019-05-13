داعية إسلامي يوضح حكم قراءة القرآن في المواصلات والأماكن العامة
الإثنين 13/مايو/2019 - 06:01 م
رقية جمال
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أوضح الشيخ محمود القاضي، الداعية الإسلامي، حكم قراءة القرآن في المواصلات والأماكن العامة.
وأضاف "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "كلام هوانم" على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أنه يجوز استغلال وقت الفراغ في قراءة القرآن الكريم، وهذا أفضل، ولكن لا يجوز قراءة القرآن وأنت سرحان، فالقرآن هو حديث الله سبحانه وتعالى، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك استحياء من الله سبحانه وتعالى أثناء قراءة القرآن وتدبره.
وشدد، على أن من يسابق الزمن لإنهاء قراءة المصحف كاملَا سيأخذ ثواب القراءة، لكن عليه أن يتدبر آيات القرآن الكريم، فقد تصادف آية تجعل عينايا تدمع، والرسول –صلى الله عليه وسلم – قال:"لا يَلِجُ النَّارَ رَجْلٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّه حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ في الضَّرْعِ، وَلا يَجْتَمعُ غُبَارٌ في سَبِيلِ اللَّه، ودُخَانُ جَهَنَّمَ"، منوهًا إلى أن البكاء من خشية الله وكثرة الصدقاء من وسائل العتق من النار.
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