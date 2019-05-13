نشرة أخبار السادسة.. الرئيس السيسي يجتمع بـ "مدبولي" ووزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها رئيس الوزراء يتابع موقف توريدات القمح المحلي وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، وهبوط حاد للأسهم الأمريكية مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع "مدبولي" ووزراء البيئة والتنمية المحلية والإنتاج الحربي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم اجتماعاً ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، ومحمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومحمد مرسي مدير عام الهيئة العربية للتصنيع.

تعرف على أجازات الاجر الكامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد

يتضمن قانون الخدمة المدنية الجديد أحوال الموظفين في الحكومة، وينظم الحقوق والواجبات لهم، ومن بين حقوقهم الحصول على الأجازات المستحقة بأجر كامل للموظفين في قانون الخدمة المدنية الجديد والتي لم تكن موجودة في القوانين السابقة، حيث كفل لهم القانون بالحصول على أجازات خاصة بأجر تزيد عن عدد الأجازات التي كانوا يحصلون عليها من قبل، يضاف إليها الأجازات الرسمية التي أقرها مجلس الوزراء للموظفين العاملين بالدولة والتي منها الأعياد الرسمية والأسبوعية .

رئيس الوزراء يتابع موقف توريدات القمح المحلي وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف توريدات القمح المحلي، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لشراء القمح المٌنتج محلياً، أو الذي يتم استيراده، وذلك في اجتماع عقده مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

هبوط حاد للأسهم الأمريكية مع احتدام الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

تراجعت الأسهم الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات الاثنين، مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وسط مخاوف من تداعيات الحرب على نمو الاقتصادين الأمريكي والعالمي.

"سريكلانكا" تفرض حظر تجوال ليلي في كل أنحاء البلاد

فرضت السلطات السريلانكية، اليوم الأحد، حظر التجول فى بلدة تشيلوى غربى البلاد، بعد حدوث اعتداءات على أحد المساجد والمحال التجارية المملوكة لمواطنين مسلمين.