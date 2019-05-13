أمريكا.. مؤشر داو جونز يفقد 500 نقطة بعد تصاعد الحرب التجارية مع الصين

خسر مؤشر داو جونز أكثر من 550 نقطة وسط تصاعد الحرب التجارية الصينية- الأمريكية.





وتراجعت أسهم وول ستريت اليوم الاثنين بعد إعلان بكين عن فرض رسوم جديدة على المنتجات الأمريكية.





ووفقاً لشبكة "روسيا اليوم"، انخفضت أسعار الأسهم بشكل حاد يوم الاثنين عند افتتاح وول ستريت، بعد أن أعلنت وزارة المالية الصينية عن خطة للانتقام من الجولة الأخيرة من التعريفات الجمركية التي فرضتها واشنطن.





واعتبارا من 1 يونيو، ستطبق بكين تعريفة جديدة على الواردات الأمريكية بقيمة 60،000 مليون دولار، ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت إدارة ترامب في الأسبوع الماضي برفع التعريفات الجمركية على الواردات الصينية من 10 % إلى 25 % بقيمة 200 مليار دولار سنويا.





ويشعر المستثمرون بالقلق من احتمال استمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين، لذا، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 550 نقطة ، أو 2.2 ٪. انخفض مؤشر S & P بنسبة 2.1 %.

من ناحية أخرى، انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.9 ٪.



