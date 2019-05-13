ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الكشف عن موعد انضمام جريزمان إلى برشلونة

الإثنين 13/مايو/2019 - 05:03 م
الكشف عن موعد انضمام جريزمان إلى برشلونة
Advertisements
طباعة
مني العوضي
 
Advertisements
أوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن الفرنسي الدولي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد سوف يمثل نادي برشلونة في الموسم المقبل.
 
وكان جريزمان قد رفض الانتقال إلى الكامب نو في الصيف الماضي وجدد عقده مع أتلتيكو مدريد ولكن اللاعب يرغب في تمثيل البارسا الآن وعلى استعداد لخفض راتبه.
 
وقالت الإذاعة الإسبانية أن جريزمان توصل بالفعل لاتفاق مع برشلونة على الانضمام إلى الكامب نو بعد مسيرة ناجحة مع أتلتيكو مدريد تحت قيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني.
 
وأشارت إلى نادي برشلونة 120 مليون يورو لكسر التعاقد بين جريزمان وأتلتيكو مدريد مع راتب يتراوح بين 12 إلى 15 مليون يورو للدولي الفرنسي في الموسم الواحد.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا