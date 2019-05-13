بالإسم ورقم الجلوس.. نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية

نتابع معكم اخبار نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية نهاية العام ، حيث بدأت امتحانات ابتدائية الإسكندرية 2019 خلال الأسبوع الماضي،حيث انتهي طلاب الصف الثاني والثالث والرابع الابتدائي من أداء امتحانات الترم الثاني وسيتم الانتهاء من امتحانات نتيجة الصف الخامس الابتدائي والصف السادس خلال الأيام القليلة القادمة.





وتجدر الإشارة إلى أن سير العملية الامتحانية لم تشهد أي مشاكل أو شكاوى من جميع طلاب المرحلة الابتدائية 2019 سواء امتحانات نتيجة الصف الثالث الابتدائي ونتائج الصف الرابع الابتدائي، للفصل الدراسي الثاني.





كما تجدر الإشارة إلى أن وزارة التعليم قد أعلنت إلغاء الشهادة الابتدائية بداية من العام الماضي لتصبح سنة نقل عادية، وبهذا فأنه يتم تصحيح أوراق نتيجة المرحلة الابتدائية 2019، في نفس المدارس من دون أن يتم انتقال أوراق الامتحانات إلى مدارس أخري كما يتم يحدث في الشهادة الابتدائية.





ولكن رغم خلو نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 من أي سنوات شهادة ولكن لا تزال نتائج الابتدائية تشغل بال الشارع المصري، حيث أنها تعد من أهم مراحل التعليم الأساسي التي يخوضها الطالب، والتي تؤثر بشكل قوي على مشواره التعليمي في جميع المراحل، ولهذا يحرص أولياء الأمور على حصول على أعلى درجات الطلاب.





وسيتم عرض رابط نتيجة المرحلة الابتدائية 2019 محافظة الإسكندرية، لجميع الإدارات التعليمية عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية من خلال رقم الجلوس وإتباع الخطوات التالية :





الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

اختيار نتائج الطلاب.

تحديد الصف الدراسي الخاص بالطالب.

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على زر عرض النتائج.

لتظهر النتيجة تفصيلا لجميع المواد.





أوشكت المدارس على الانتهاء من تصحيح الأوراق، ومن المقرر إعلان نتيجة المرحلة الابتدائية محافظة الإسكندرية 2018، قريبا.





من المتوقع إعلان نتيجة الشهادة الابتدائية بالإسكندرية خلال الأسبوع الحالي.





تواصل جميع المدارس تصحيح نتائج ابتدائية الإسكندرية في جميع الإدارات التعليمية.





من المقرر أن يتم توزيع النتائج على جميع المدارس خلال ساعات





تنبية هام:

أكدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنه يمكن لطلاب المرحلة الابتدائية معرفة النتائج برقم الجلوس والاسم عبر المدرسة الخاصة لكل طالب، وأنه لم يتم عرض النتائج عبر موقع المحافظة هذا العام، وبالتوفيق لجميع الطلاب.





تواصل مدارس الإسكندرية تصحيح نتائج امتحانات الابتدائية 2018 حتى الآن.





من المترقب الانتهاء من تصحيح ابتدائية الإسكندرية الترم الأول 2019 خلال الأسبوع القادم.





أوشكت مديرية التربية والتعليم على الانتهاء من تصحيح امتحانات الابتدائية للترم الأول.





ليس من المؤكد رفع نتائج ابتدائية الإسكندرية 2019 عبر موقع المحافظة.





من المتوقع اعتماد نتيجة ابتدائية الإسكندرية الترم الثاني خلال مطلع الأسبوع القادم بجميع المديريات التعليمية.





لم يتم اعتماد نتائج الابتدائية بالإسكندرية الترم الثاني حتى الآن، وتشير التوقعات أن نتائج الامتحانات ستكون متاحة بالمدارس خلال نهاية الأسبوع.