شوبير: لم يتم تحديد مصير مسابقات الناشئين حتى الآن

قال أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه لم يتم تحديد مصير مسابقات الناشئين حتى الآن، سواء باستكمالها أو إلغائها.





وأضاف شوبير في تصريحات اليوم، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبي، هو من سيحدد مصير بطولة مواليد 97، والتي توج بها الأهلي مؤخرًا.





وألمح مجلس الجبلاية في وقت سابق، إلى إمكانية إلغاء بطولة الشباب لمواليد 97 عقب نهاية الموسم الجاري.



