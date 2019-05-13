مدافع اتحاد جدة: موسم صعب للعميد.. ولكن

يرى المغربي مروان دا كوستا مدافع فريق اتحاد جدة السعودي أن الفريق قدم أداء مميزًا في الدور الثاني من الدوري على عكس الأداء الذي ظهر به العميد في الدور الأول.

وكتب المدافع المغربي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " انستجرام": "الإدارة، المشجع، اللاعب، الجميع كانوا يعتقدون دائماً أن النادي سيبقى في الدوري، لقد كان موسماً صعباً للجميع”.

وأضاف دا كوستا: "لكن في الجزء الثاني من الموسم أظهرنا وجهنا الحقيقي بقوة وذكاء وشخصية، سنبدأ بشكل مميز بالموسم المقبل، نحن الاتحاد”.

وضمن الاتحاد البقاء في دوري المحترفين السعودي بعد الفوز بسداسية مقابل هدفين على الفتح لحساب الجولة التاسعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويحتل الاتحاد المركز العاشر على لائحة ترتيب الدوري السعودي برصيد 3‪4‪ نقطة من 29 مباراة.