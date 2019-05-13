"1000 جنيه".. أقوال شهود العيان في مقتل كاهن كنيسة مار مرقس

أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الارثوذكس، بيانا عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.





وأوضحت المطرانية في بيانها، أنّ الحادث جنائي وأنّها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.





فيما قال أحد شهود العيان، أن حارس الكنيسة اختلف مع القس مقار سعد، على أمور مالية.



