"1000 جنيه".. أقوال شهود العيان في مقتل كاهن كنيسة مار مرقس
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:56 م
إيريني صفوت
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أصدرت مطرانية شبرا الخيمة للأقباط الارثوذكس، بيانا عن حادث مقتل القمص مقار سعد كاهن كنيسة مارمرقس بشبرا الخيمة، أكدت فيه مقتله على يد أحد العاملين في الكنيسة.
وأوضحت المطرانية في بيانها، أنّ الحادث جنائي وأنّها غير مسؤولة عما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث.
فيما قال أحد شهود العيان، أن حارس الكنيسة اختلف مع القس مقار سعد، على أمور مالية.
وأوضح شاهد العيان، لـ"الفجر"، أن هناك أقوال حول أن كاهن كنيسة مامرقس أعطاه قبل الواقعة مبلغ مالي حوالي 1000 جنيه، وكان طلب الحارس من الكاهن في وقت سابق، مساعدته في زواج ابنته.
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