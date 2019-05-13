روابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2019 الترم الثاني بجميع المحافظات

نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس 2019 محط اهتمام جميع طلاب خمسه ابتدائي فور الانتهاء من امتحانات الترم الثاني للصف الخامس الابتدائي بجميع المحافظات خلال نهاية الأسبوع الحالي، وسنتابع في هذا التقرير موعد إعلان نتائج الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2019 محافظة القاهرة والجيزة والإسكندرية وجميع المحافظات، وسيتم رفع روابط نتائج الصف الخامس الابتدائي إذا تم رفعها عبر الإنترنت، حيث انتهي طلاب الصف الخامس من امتحانات الترم الثاني ومن المتوقع الانتهاء من تصحيح نتائج الصف الدراسي الثاني خلال يومين.





انطلقت امتحانات نتيجة الصف الخامس الابتدائي برقم الجلوس بداية الأسبوع الحالي بجميع المحافظات ومن المقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق التاسع من مايو، ونشير إلي أن أعمال التصحيح نتائج خامسه ابتدائي بدأت بالتزامن مع الامتحانات في المدارس، كما هو الحال في جميع سنوات النقل يتم إجراء التصحيح داخل كل مدرسة.





يبحث جميع طلاب الصف الخامس عن خطوات الحصول على نتائج سنة خامسة ابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس، فور الانتهاء من امتحانات أخر العام لأغلبية المحافظات، حيث تعد نتيجة الصف الخامس من أهم نتائج المرحلة الابتدائية، ولكن لن تقوم أغلبية المحافظات برفع نتائج الامتحانات عبر مواقعها.





حيث تجدر الإشارة إلى أن جميع المدارس لا تزال مستمرة في أعمال تصحيح نتائج الصف الخامس في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تنتهي أعمال الكنترول خلال أسبوع كحد أقصي، وبعدها سيتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالاسم أخر العام في جميع المدارس من خلال الشئون التعليمية الخاصة بالطلاب.





أكدت محافظة القاهرة أنه سيتم رفع نتيجة خامسة ابتدائي 2019 بالقاهرة من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، فور اعتماد النتيجة من جانب المحافظ، كما خصصت المحافظة خط ساخن يمكن من خلاله لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية لجميع الصفوف، من الاستعلام منه على نتائج الامتحانات.





وتشير جميع التوقعات أنه سيتم إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي محافظة القاهرة 2019 قبل جميع المحافظات، والجدير بالذكر أنه انتهت امتحانات الترم الثاني للصف الخامس دون تسجيل أي شكاوى وأجمع الطلاب على سهوله الامتحانات في جميع المواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة العلوم والدراسات الاجتماعية والرياضيات.