تعرف علي موعد صلاة الجنازة على كاهن شبرا الخيمة والعزاء
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:57 م
محمد نبيل
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أعلنت مطرانية شبرا الخيمة، عن صلاة الجنازة للقمص مقار سعد مقار والذي قتل اليوم علي يد حارس الكنيسة بسبب خلافات بينهم، الساعة ٥ مساء اليوم بكنيسة مارجرجس شبرا البلد - المطرانية،والعزاء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والشهيد أبو سيفين الوحدة العربية.
وأشارت المطرانية أن عزاء يوم الثلاثاء والأربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية الوحدة العربية شبرا الخيمة.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد مقتل قس يدعى "مقار سعد" أحد كهنة إيبارشية كنيسة بشبرا الخيمة بعدما أطلق حارس إداري بالكنيسة ويدعى “ك ” النار عليه من سلاحه الشخصي ولقى مصرعه فى الحال.
وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية إن حارس الكنيسة بشبرا الخيمة اختلف مع الكاهن الضحية فأخرج طبنجته وأطلق عليه 3 رصاصات ما أدى إلى وفاته في الحال.
وأشارت المطرانية أن عزاء يوم الثلاثاء والأربعاء بكنيسة مارمرقس الرسول المنشية الوحدة العربية شبرا الخيمة.
وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا يفيد مقتل قس يدعى "مقار سعد" أحد كهنة إيبارشية كنيسة بشبرا الخيمة بعدما أطلق حارس إداري بالكنيسة ويدعى “ك ” النار عليه من سلاحه الشخصي ولقى مصرعه فى الحال.
وتوصلت تحريات اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية إن حارس الكنيسة بشبرا الخيمة اختلف مع الكاهن الضحية فأخرج طبنجته وأطلق عليه 3 رصاصات ما أدى إلى وفاته في الحال.
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