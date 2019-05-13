غزل شبين يتعاقد مع ثلاثة لاعبين استعدادا للموسم المقبل





حصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل شبين على توقيع ثلاثة لاعبين جدد، لتدعيم صفوفة، خلال منافسات الموسم المقبل من مسابقة دوري القسم الثالث.





وصرح سعيد أبو سعيدة المدير الفني لغزل شبين بأن التعاقدات الجديدة شملت التعاقد مع محمد أسعد حارس مرمى فريق عثماسون لمدة ثلاث مواسم، بجانب الحصول على توقيع محمد أحمد رمضان "حلة" لاعب فريق سرس الليان السابق، وإسلام فرج مهاجم غزل شبين وبهتيم سابقا.





وقام اللاعبين بالتوقيع في حضور شوقي الصياد رئيس نادي الغزل، وسعيد أبو سعيدة المدير الفني، ومحمود يوسف المدرب العام، وعاطف عبد الستار المدير التنفيذي.





وسبق لغزل شبين مؤخرا ضم اللاعب أحمد صقر هداف نادي بهتيم لمدة موسمين.



