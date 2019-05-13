"العربية لطب الأطفال" تشارك بالمؤتمر الدولي الأول في أمراض النساء والتوليد بالعراق

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شاركت الجمعية العربية لطب وجراحة الجنين برئاسة الدكتور شادي سليم في المؤتمر الدولي الأول للطب في كردستان العراق(فارم دينت٢٠١٩).



وألقي الدكتور شادي سليم محاضرة في المؤتمر عن مخاطر الولادة القيصرية الغير مبررة وخصوصًا المشيمة الملتصقة وكيفية تشخيصها، قال خلالها: "إن مشكلة المشيمة الملتصقة هي نتيجة لوباء القيصرية الذى اجتاح المنطقة كلها، مؤكدًا أن شق بطون السيدات الغير مبرر أصبح مصدرًا يهدد حياة سيداتنا بالكثير من المشاكل التي قد تصل إلى الوفاة.



وأشار" سليم"، إلى إن تشخيص هذه المشكلة يقوم به متخصصون في طب الجنين، وهو أحد الفروع الحديثة في طب النساء والتوليد، ولكنه يحتاج إلى تدريب متخصص يستمر لسنوات، وقد ينضم إلى هذا التدريب أطباء نساء وتوليد وأشعة.



وتابع: أن طب الجنين هو تخصص متفرد له خصوصيته وهو فرع جديد في فروع الطب وعلينا أن نواكب كل ما هو جديد؛ لأن هذا يقلل نفقات العلاج مستقبلًا إذا ما تم الاستخدام الأمثل لهذا العلم في الاهتمام بصحة الأم والجنين.



كما أشاد "سليم"، بالقائمين على هذا المؤتمر الكبير، وجهودهم الجبارة في إنجاح هذا الحدث الضخم في أربيل، ويخص بالذكر د هالة جواد ود هيمن ودفيان الذين بذلوا كل جهد ممكن لإخراج هذا المؤتمر في أبهى صورة ممكنة.

