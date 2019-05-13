سعر اليورو خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 5/13/ 2019



سعر اليورو فى البنك المركزى

19.37 جنيها للشراء

19.53 جنيها للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

19.11 جنيها للشراء

19.26 جنيها للبيع



سعر اليورو فى بنك مصر

19.11 جنيها للشراء

19.26 جنيها للبيع



سعر اليورو فى بنك البركة

19.03 جنيها للشراء

19.33 جنيها للبيع



سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى CIB

19.1 جنيها للشراء

19.28 جنيها للبيع



سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.21 جنيها للشراء

19.36 جنيها للبيع



سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

19.08 جنيها للشراء

19.25 جنيها للبيع



سعر اليورو فى بنك قناة السويس

19.13 جنيها للشراء

19.27 جنيها للبيع



سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي (بيريوس)

19.1 جنيها للشراء

19.25 جنيها للبيع



شهد سعر اليورو في التعاملات المسائية اليوم الاثنين ارتفاعا نسبي، بينما سجل انخفاضا في البنك المركزي، وسجل بنك بلوم مصر أعلى سعر للشراء بنحو 19.34 جنيها، بينما سجل بنك عودة أقل سعر للبيع بقيمة 19.24 جنيها لتصبح أسعار صرف اليورو وفقا لأخر تحديث كالتالي: