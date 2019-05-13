الزمالك يعلن موعدة عودة فرجاني ساسي ومصطفى فتحي
الإثنين 13/مايو/2019 - 04:47 م
هاني عصام
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كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن موقف مصطفى فتحي لاعب الفريق وموعد عودته للتدريبات الجماعية.
وأكد تيجانا أن مصطفى فتحي وفرجاني ساسي سيكونا جاهزين
للمشاركة مع الفريق في شهر يونيو المقبل بعد أن يتماثلا تماما من الإصابة.
وكان فرجاني ساسي قد تعرض للإصابة في الفترة الماضية وأجري
عملية جراحية في شظية القدم، في الوقت الذي عاني فيه مصطفي فتحي من إصابة في
الركبة منذ فترة طويلة.
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