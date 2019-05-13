تعرف على أهم تقاليد الثقافة الفرنسية

تعرف معنا على أهم ستة أشياء يجب أن تعرفها عن التقاليد الفرنسية:





- يتمتع الفرنسيون بسمعه طويلة الأمد لعدم التحدث باللغة الانكليزية ،حيث يتحدث الكثير من الفرنسيين اللغة الانكليزية جيدا ولكنهم يكرهون أن تبادرهم بالتحدث بالإنجليزية إذا كنت أجنبيا، إذ يجب عليك إن تسألهم أولا إن كانوا يتحدثون الإنجليزية أم لا فهذا سيكسبك احترامهم وتقديرهم ،لذا حاول أن تحفظ عبارة (هل تتحدث الانجليزية؟) باللغة الفرنسية قبل ذهابك إلى هناك.





هناك أقلية تتحدث لغات أخرى في فرنسا وهي اللغة الفلمنكية واللغة العربية واللغة الكاتالانية واللغة الباسكية واللغة البريتونية .





- الطريقة الأولى لترك انطباع جيد لدى الفرنسيين هي التحيات بشكل رسمي حتى للغرباء مثل الجالسين في صالة انتظار الطبيب مثلا أو عند الدخول إلى متجر ومقهى مثلا ،فلبدء محادثة مع شخص عليك أن تبدأ بالتحية أولاً صباح الخير أو مساء الخير سيدي ثم تطلب ما تريد طلبه .





- الفرنسيون عموما أكثر تحفظا من الامريكيين مع الغرباء مما يعطي انطباعا لدى الآخرين بأنهم باردون ، فقد يستغرق الأمر شهورا قبل أن تتوطد علاقتك بأحدهم أو يرغب بدعوتك إلى منزله فإن أصبحوا أصدقاء لك فسيكونون مخلصين وطيبين.





- يتمتع المطبخ الفرنسي باحترام كبير في فرنسا وجميع أنحاء العالم إلا أن لكل منطقة في فرنسا تخصصها أو نمط طعامها الخاص اعتمادا على المكونات المحلية .





- تشتمل أطباق مزارع النورماندي على المأكولات البحرية ومنتجات الألبان كالكريمة والجبن والتفاح أما الالزاس القريبة من الحدود مع ألمانيا فتميل إلى تقديم أطباق اللحوم الشهية ومخلل الملفوف أضافه إلى الأطباق الأخرى ذات النكهة الألمانية.





- الآداب العامة حيث يميل الفرنسيون إلى التحدث بصوت منخفض في الأماكن العامة كالمقاهي والمطاعم اما اذا دعيت إلى حفل عشاء فعليك أن تتأخر (10-15 )دقيقة عن الموعد المحدد لإعطاء المضيفين وقتا كافيا لإنهاء لمساتهم على مائدة العشاء فالوصول في الموعد المحدد يعتبر أمراً فظاً.





- العلاقات الاجتماعية متماسكة عموماً حيث من الشائع جدا أن تتناول الطعام العائلات الفرنسية في عطلات نهاية الأسبوع مع الأقارب والأهل.