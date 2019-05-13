ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

شوبير: محمود الشامى هو المرشح الأول والأبرز لرئاسة لجنة الأندية

الإثنين 13/مايو/2019 - 04:43 م
شوبير: محمود الشامى هو المرشح الأول والأبرز لرئاسة لجنة الأندية
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements

أكد أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والإعلامى، عبر برنامجه الإذاعى، أن محمود الشامى هو الأقرب والأبرز لرئاسة لجنة الأندية الموسم المقبل.

وسيقوم اتحاد الكرة بتحديد موعد إنتخابات رئيس للجنة الأندية، أخر الشهر المقبل، وهى التى ستدير مسابقة الدورى المصرى.

ويذكر أن محمود الشامى قد رشح أكثر من مرة رئيسا للجنة الأندية وكان عضو لمجلس إدارة اتحاد الكرة من قبل أكثر من دورة.

Advertisements
المزيد عن:
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا