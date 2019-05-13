روحانيات إيهاب يونس بمعهد الموسيقى العربية.. الخميس المقبل

ضمن النشاط الفنى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية خلال شهر رمضان المعظم يقدم المنشد الشيخ إيهاب يونس مجموعة من الابتهالات والأناشيد الصوفية الى جانب عدداً من المدائح النبوية خلال الأمسية التى تقام على مسرح معهد الموسيقى العربية فى التاسعة والنصف مساء الخميس 16 مايو .

يذكر أن الشيخ إيهاب يونس يعد أحد أهم المنشدين المعاصرين ، حرمه الله نعمة البصر ومنحة القدرة على حفظ القرآن الكريم كاملاً فى عُمر الـ 10 سنوات ، بدأ مشواره مع الإنشاد الدينى منذ الصغر وتأثر بعظماء المنشدين منهم الشيخ محمد الفيومى والنقشبندى ، كون فرقته للإنشاد الدينى عام 2007 وانطلق ينشد فى ارجاء مصر والعالم العربى والاوروبى وحقق نجاحاً كبيراً .