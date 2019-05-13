بعد الزمالك.. ممثل جديد لمصر في مونديال الأندية لكرة اليد
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:20 م
الفجر الرياضي
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تأهل سيد شلبي المحترف ضمن صفوف فريق نيورك سيتي الأمريكي لكرة اليد بفريقه إلى بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها أغسطسآب المقبل، بالمملكة العربية السعودية.
وفاز نيورك سيتي على فريق كيوبيك
الكندي بنتيجة 34-30، في إطار ختام التصفيات عن منطقة أمريكا الشمالية والكاريبي،
المؤهلة لمونديال الأندية .
وأصبح سيد شلبي ممثًلًا ثانيًا
لمصر بمونديال الأندية بجانب الزمالك الذي صعد عقب تغلبه على الأهلي في بطولة
السوبر الإفريقي.
سيد شلبي يبلغ من العمر 43 عامًا،
وبدأت مسيرته مع اللعبة بناشئين نادي المصري البورسعيدي حتى وصل للفريق الأول، قبل
أن ينتقل للزمالك بداية من عام 1996 حتى 2008 ، حيث حقق مع الأبيض 7 بطولات دوري،
6 كأس مصر، 3 ألقاب عربية، 3 بطولة إفريقيا، وبطولة وحيدة سوبر إفريقي قبل أن
يحترف ضمن صفوف فريق نيورك سيتي الأمريكي.
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