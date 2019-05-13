نظرة جديدة وحلول مبتكرة.. "الطلاق والعنوسة مشكلة أم حل" الليلة في "المرآة" على قناة اقرأ

تزيد نسبة المطلقات في مجتمعنا العربي بشكل كبير، وكذلك نسبة العنوسة، مما يضع على كاهل المجتمع ضغط كبير، فالمجتمع مسؤول مسؤولية كاملة عن المطلقات وطريقة النظر إليهن، وعن العانس وطريقة التعامل معها، وعن توفير احتياجاتها، وقبل كل هذا هناك غطاء الدين الكبير ومظلته التي تظل الجميع بنور من الرحمات والهدى وحسن المعاملة، اليوم وفي حلقة جديدة من برنامج المرآة من تقديم الإعلامي محمد الجعبري وضيفه الدائم الدكتور محمد نوح القضاة نعيش مع تلك القضية في محاولة لحلها بطرق جديدة ومبتكرة، والذي يعرض يوميا الساعة 10:30 مساء بتوقيت القاهرة، ويعاد الساعة الرابعة فجرا والساعة ١٠:٣٠ صباحا.