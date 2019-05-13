والدة حمد الله سر تألق نجم النصر

رصدت شاشات الملاعب التي تنقل أحداث مبارايات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي ، تواجد مستمر في المدرجات لوالدة السفاح المغربي عبد الرزاق حمد الله خصوصا في مواجهة الحزم الأخيرة ، والتي انتهت بهاتريك من توقيع الدولي المغربي .





أم عبد الرزاق كما تحب أن يسميها البعض تسكن بحي شعبي متواضع بمدينة آسفى المغربية ، تواجدت في السعودية مع تواجد حمد الله ، وتشارك في جميع المباريات من المدرجات دعما لرجل المرحلة السعودية الأول بامتياز .





واعتبرت جماهير النصر تواجد أم عبد الرزاق في المدرجات أحد أهم أسباب الفوز ، والذي يمنح المغربي طاقة تتجلى في إحراز أكبر كم من الأهداف لتقر عينها بما يقدمه من نجاح باهر يساهم دائما في تقدم الفريق .





ويتربع النجم المغربي على عرش جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي هذا الموسم برصيد 32 هدفًا، بالإضافة إلى تصدره قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف بـ 9 “أسيست”.





كما حافظ النصر على صدارة جدول الدوري حتى الآن بعد أن رفع رصيده إلى 67 نقطة، وتم تأجيل حسم اللقب إلى الجولة المقبلة والأخيرة لوجود الهلال في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة.



