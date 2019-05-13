على طريقة رونالدو وبيل.. مفارقة غريبة تُقرب هازارد من ريال مدريد
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:19 م
مني العوضي
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يقترب البلجيكي إيدين هازارد من تمثيل صفوف نادي ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية وذلك بعد مفاوضات استمرت لفترة طويلة من جانب الملكي للظفر بخدمات لاعب تشيلسي.
وقال هازارد عقب نهاية مباراة تشيلسي وليستر أمس الأحد: "لقد اتخذت قراري حول مستقبلي، مازلت انتظر مثلكم ومثل الجماهير لقد أردت أن أقوم بِحَل هذه المسألة بشكل أسرع ولكن هذا لم يحدث، لقد أخبرت تشيلسي قبل بضعة أسابيع".
وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية، مفارقة غريبة بعد فوز هازارد بجائزة أفضل في البريميرليج لموسم 2018/2019.
وكان كريستيانو رونالدو 2008 قد فاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم ثم انتقل إلى ريال مدريد في 2009 ونفس الأمر ينطبق على جاريث بيل الذي توج بالجائزة عام 2012 ثم ذهب للبرنابيو.
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