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صوفي تيرنر نجمة Game of thrones وبريانكا شوبرا تحتفلان بعيد الأم

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:21 م
صوفي تيرنر نجمة Game of thrones وبريانكا شوبرا تحتفلان بعيد الأم
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الفجر الفني
 
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نشرت نجمة بوليوود بريانكا شوبرا صورًا من الاحتفال بعيد الام الامريكي الذي يصادف الأول من مايو كل عام، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

ظهرت بريانكا في صورة تجمعها بزوجها المغني الامريكي نيك جوناس، وشقيقه جو جوناس وزوجته صوفي تيرنر نجمة مسلسل Game of thrones اثناء الاحتفال في نيويورك، برفقة حماها وزوجته. 

وعلقت بريانكا: "العائلة تأتي اولا .. عيد ام سعيد لجميع الامهات حول العالم ولكل النساء المذهلات اللاتي لهن دور مميز في حياتي".

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