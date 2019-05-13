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الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:20 م
الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار
الصين وأمريكا - أرشيفية
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وكالات
 
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قالت وزارة المالية الصينية اليوم الإثنين، إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار، بعد أن صعدت الولايات المتحدة حرباً تجارية مريرة بين البلدين، بزيادة الرسوم على منتجات صينية بـ 200 مليار دولار.

 

وأضافت الوزارة في بيان أن "الصين ستفرض رسوماً على 5140 منتجاً أمريكياً اعتباراً من 1 يونيو المقبل".

 

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الوزارة أنها سترفع الرسوم إلى 25% على نحو 2500 سلعة أمريكية.

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