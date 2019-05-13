الصين تفرض رسوما على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:20 م
وكالات
Advertisements
Advertisements
قالت وزارة المالية
الصينية اليوم الإثنين، إن الصين تعتزم فرض رسوم على سلع أمريكية بـ 60 مليار دولار،
بعد أن صعدت الولايات المتحدة حرباً تجارية مريرة بين البلدين، بزيادة الرسوم على منتجات
صينية بـ 200 مليار دولار.
وأضافت الوزارة
في بيان أن "الصين ستفرض رسوماً على 5140 منتجاً أمريكياً اعتباراً من 1 يونيو
المقبل".
ونقلت وكالة بلومبرغ
للأنباء عن الوزارة أنها سترفع الرسوم إلى 25% على نحو 2500 سلعة أمريكية.
Advertisements
المزيد عن: فرض سلع أمريكية الصين أمريكا 60 مليار دولار
- الصين تفرض رسومًا فورية على صادرات أمريكية
- الصين تفرض 25 %رسوما إضافية على بضائع أمريكية
- الصين تفرض تعريفات جمركية انتقامية على منتجات أمريكية بـ50 مليار دولار
- الصين تفرض رسوم جمركية جديدة بقيمة على منتجات أمريكية
- الصين تتوعد أمريكا برد قوى في حال فرض رسوم إضافية على السلع الصينية
- الصين: اقتراح فرض رسوم جمركية على سلع أمريكية "أمر منطقي"
- أمريكا تفرض رسومًا جديدة على بضائع صينية بـ16 مليار دولار
- الصين تضع رسوم مضادة ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية
- "ترامب" يكشف سبب دعوة "أبل" لصناعة منتجاتها في أمريكا
- الصين تفرض رسوم تصل لـ 60 مليار دولار على الواردات الأمريكية