أهالي شبرا الخيمة: قاتل كاهن الكنيسة وزوجته يعملان بها منذ 6 سنوات



وأوضح الأهالي أن الكاهن وزوجته يعملان بالكنيسة منذ 6 سنوات.



فيما أوضح فرد الأمن التابع للداخلية من قوة حراسة الكنيسة أن المتهم ارتكب جريمته بطبنجه 9 مللي أخفاها أثناء دخوله للكنيسة.



فجر أهالي شارع السد العالي بالوحدة العربية والتي تقع فيها كنيسة ماري مرقس التي شهدت مقتل راعي الكنيسة مقار سعد على يد فراش الكنيسة "كمال"، مفاجاة حيث أكدوا أن زوجة المتهم والتي تعمل بنفس الكنيسة كانت متواجدة وقت الحادث وأنها خرجت تصرخ عقب ارتكاب زوجها جريمته وإطلاق الرصاص على الكاهن.