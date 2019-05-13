عالم أزهري يكشف شرط قبول العبادة

Advertisements

قال الشيخ عبد السلام عبد المنصف، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى عندما فرض علينا العبادة، في قوله:" وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، وضع شرط أساسي لقبول العبادة.



وأضاف "عبد المنصف"، خلال تقديمه برنامج "رسائل ربانية" على فضائية "النهار"، اليوم الإثنين، أن شرط قبول العبادة هو الإخلاص، أي القيام بالعمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى دون النظر للشهرة أو قبول الناس، فالله سبحانه وتعالى يقول: " وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ".



وتابع، أن من ذهب للصلاة في المسجد، ونيته خبيثة وليست صافية لله سبحانه وتعالى، فهو يريد أن يتحدث عنه الناس ويقوله انه رجل صالح ويُصلي، بينما العبادة لابد أن تكون لطلب رضا الله وحده.

