توريد 120014 طن قمح بالوادي الجديد



أكد وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، معاذ عبد الرحيم، أنه جري توريد 97058طن قمح خارج المحافظة، وذلك لصوامع ومطاحن مصر الوسطي ومحافظات أخري، بينما جري توريد 22955 طن من لمحصول لشون وصوامع داخل المحافظة.





أوضح "معاذ"، أن التوريد داخل المحافظة يجري في شون " الفرافرة – غرب الموهوب – موط – بلاط- باريس- مصر الوسطي بالخارجة"، وهنجر بنك مصر الزراعي بالخارجة، وصومعة الخارجة، وصومعة شرق العوينات.

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن توريد 120014 طن قمح منذ بدء حصاد المحصول وحتى اليوم.