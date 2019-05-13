رئيس الزمالك: لا خلافات مع نهضة بركان

أكد رئيس نادي الزمالك على عدم وجود أي مشاكل مع نادي نهضة بركان المغربي قبل لقائهما يوم الأحد المقبل في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.









وقال رئيس الزمالك: "رئيس نادي نهضة بركان تحدث معي هاتفيًا ووجه لي الدعوة لحضور لقاء الذهاب في المغرب وأكد لي على حسن الاستقبال والضيافة في المغرب.. تحدثت في الإذاعة المغربية وأكدت على قوة العلاقة مع النادي المغربي وعدم وجود أي مشاكل أو خلافات".









وأشار إلى أن العلاقة قوية وتاريخية بين الشعب المصري والمغربي، كما أن الفريق الأبيض سبق وخاض أكثر من مباراة في المغرب خلال النسخة الحالية من الكونفيدرالية الإفريقية ولم تحدث أي مشكلة.



