"طلاب الإسماعيلية" يشكون صعوبة امتحان "علوم" الشهادة الإعدادية



وقال الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، سوف نراعي الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة أكثر من مرة عن طريق لجان التصحيح والتشديد على لجان النظام والمراقبة بالمراجعة الدقيقة قبل عملية رصد الدرجات وقبل استخراج النتيجة وإعلانها حرصا على مصلحة الطلاب.



يذكر أن حوالي 21350 طالبا وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية بإجمالي 135 لجنة امتحانيه موزعين على ثماني إدارات تعليمية.



اشتكى عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الاثنين، من صعوبة امتحان العلوم الذي أدوه ضمن امتحانات شهادة اتمام التعليم الأساسي للعام الدراسي 2018 2019 التي بدأت أول أمس السبت وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق 16 مايو، وأكد طلاب الإسماعيلية ان امتحان العلوم جاء متضمنا بعض النقاط الغير مباشرة خصوصا جزئية المصطلح العلمي والفقرة ب من السؤال الأول والسؤال الرابع والثالث الفقرة رقم أ.