"جامعة طنطا" تخصص 8500 جنيه جوائز لمسابقة حفظ القرآن الكريم

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أعلن الدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، اليوم، عن انطلاق مسابقة حفظ القرآن والأحاديث النووية والثقافة الاسلامية والانشاد الديني والتي تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس القادم الموافق 165 بمقر الادارة العامة لرعاية الطلاب بالمجمع الطبي بطنطا.



وأضاف "مبارك" أن هذه المسابقة تأتي فى إطار الاستعداد للقاءات القمية التي تشارك فيها الجامعة وتنفيذًا لخطة النشاط الثقافي والفني 20182019 برعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، الذى يسعى لتفعيل الأنشطة الطلابية.



وأوضح جمال حمزة، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، أن اجمالي قيمة الجوائز 8500 جنيه تصرف للطلاب الحاصلين على الخمس مراكز الأولى من كل مستوى.



ويأتى المستوى الأول حفظ القرآن الكريم بأكمله وجائزة مالية قدرها 750 جنيه، والمستوى الثاني حفظ نصف القرآن الكريم وجائزة مالية قدرها 350 جنيه، والمستوى الثالث الثقافة الاسلامية وجائزة مالية قدرها 350 جنيه، والمستوى الرابع الأحاديث النووية وجائزة مالية قدرها 350 جنيه، والمستوى الخامس الإنشاد الديني وجائزة مالية قدرها 500 جنيه.