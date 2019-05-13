العراق: مجلس محافظة نينوى ينتخب محافظا جديدا
الإثنين 13/مايو/2019 - 03:08 م
وكالات
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انتخب مجلس محافظة
نينوى، شمالي العراق، اليوم الاثنين، محافظا جديدا خلفا للمحافظ المقال نوفل العاكوب.
وقال مراسل RT إن
"المجلس انتخب لمنصب المحافظ، منصور المرعيد، النائب عن حركة عطاء، التي يرأسها
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض".
ونشر موقع
"السومرية نيوز"، وثيقة تظهر جمع تواقيع لأعضاء في مجلس نينوى، يطالبون مجلس
النواب بحل مجلس المحافظة.
وتضمنت الوثيقة
تواقيع من 13 عضوا في مجلس المحافظة، يطالبون بإدراج حل المجلس على جدول أعمال الجلسة
المقبلة.
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