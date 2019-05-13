البرلمان يحرم رئيس الزمالك من حضور نهائي الكونفيدرالية

علق رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي لرفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وقال رئيس الزمالك: "صدر قرار رسمي من الكاف برفع الإيقاف والأمر انتهى والحقيقة أنني لا أعرف السبب وراء إيقافي من الأساس.. عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق هو السبب في إيقافي والآن الجميع علم الحقيقة وأنني لم يصدر مني أي خطأ لذلك لم يتردد الاتحاد الافريقي في رفع الإيقاف عني بعدما تأكدوا من صحة موقفي".

وأضاف رئيس الزمالك: "لن أسافر في مباراة الذهاب بالمغرب بسبب ارتباطي بجلسات مجلس الشعب وسأكون متواجدُا في لقاء الإياب وتسليم الكأس للزمالك إن شاء الله".