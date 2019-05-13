ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

البرلمان يحرم رئيس الزمالك من حضور نهائي الكونفيدرالية

الإثنين 13/مايو/2019 - 03:06 م
البرلمان يحرم رئيس الزمالك من حضور نهائي الكونفيدرالية
الزمالك
Advertisements
طباعة
هاني عصام
 
Advertisements

علق رئيس نادي الزمالك عن الموقف النهائي لرفع الإيقاف عنه من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

 

وقال رئيس الزمالك: "صدر قرار رسمي من الكاف برفع الإيقاف والأمر انتهى والحقيقة أنني لا أعرف السبب وراء إيقافي من الأساس.. عمرو فهمي سكرتير الكاف السابق هو السبب في إيقافي والآن الجميع علم الحقيقة وأنني لم يصدر مني أي خطأ لذلك لم يتردد الاتحاد الافريقي في رفع الإيقاف عني بعدما تأكدوا من صحة موقفي".

 

وأضاف رئيس الزمالك: "لن أسافر في مباراة الذهاب بالمغرب بسبب ارتباطي بجلسات مجلس الشعب وسأكون متواجدُا في لقاء الإياب وتسليم الكأس للزمالك إن شاء الله".

Advertisements
المزيد عن: مباراة الزمالك ونهضة بركان رئيس الزمالك الكونفيدرالية الزمالك ونهضة بركان الزمالك
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
انتر ميلان
-
x
21:00
-
كييفو فيرونا