مأمور ضرائب يتعدى بالضرب على سائق تحرش بزوجته في بني سويف

Advertisements

تعدى مأمور ضرائب بالضرب على «سائق» محدثًا إصابته بجرح نافذ بالصدر، وحالته العامة خطرة، لتحرشه بزوجته، في أحد الأسواق ببني سويف.



وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من قسم شرطة بني سويف، يفيد بوصول «عبد الباسط م.ع.ا» 54 سنة، سائق بالضرائب على المبيعات ببني سويف، مقيم قرية أطواب، مركز الواسطى، لمستشفى بني سويف النموذجي، مصابًا بـ«اشتباه جرح نافذ بالصدر» الحالة العامة غير مستقرة.



وبالانتقال وسؤال المصاب، أتهم المدعو «أشرف ك.م.أ» 51 سنة، مأمور بالضرائب على المبيعات ببني سويف، مقيم قرية الشيخ على، بياض العرب، مركز بنى سويف، بالتعدي عليه بالضرب ما تسبب في إصابته.



وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب والمشكو في حقه، لقيام المصاب بالتحرش بزوجة المتهم «رشا ج.م.ع» 34 سنة، كاتبة بالضرائب على المبيعات ببني سويف، مقيمه ذات العنوان حال تواجدها بأحد الأسواق، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المشكو في حقه، على المجني علية بالضرب محدثًا إصابته.



تم ضبط المتهم وبمواجهته أيـد مضمون ما جاء بالفحص، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7146 لسنة 2019 جنح قسم بنى سويف، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، التي طلبت تحريات البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

