محافظ دمياط تشن حملات لمواجهة الكلاب وتخصص أراضٍ لمراكز الشباب

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عقدت اليوم بديوان عام المحافظة جلسة المجلس التنفيذي برئاسة الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وبحضور اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، اللواء محمد صبحى مساعد مدير الأمن لشئون الشرطة المتخصصة وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.



كما تم خلال الجلسة الاحاطة بعدد من القرارات الصادرة وكذلك الكتابين الواردين من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة الخاصة بشأن تسليم قطعتى أرض بمساحة ٤٢٠٠ متر مربع و١٨٠٠متر مربع الكائنتين بحوض البجاجير قسطندى بنظام نقل الأصول لمحافظة دمياط لاقامة مركز شباب قرية البساتين ونادى كفر البطيخ وكذا الموافقة على المذكرات الواردة من بعض الجهات.



وكلفت محافظ دمياط مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات لمواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وكذلك التنسيق مع مديرية الصحة وجهاز شئون البيئة لانهاء كافة الإجراءات الخاصة بإنشاء محجر ومجزر متكامل خارج الكتلة السكنية بالمحافظة.



و تم استعراض شامل لمعدلات الأداء بالمراكز والمدن وما تم تنفيذه بقطاعات النظافة والازالات ورفع كفاءة الطرق وكذلك أعمال ترخيص التوكتوك ونسب تنفيذ الخطة الاستثمارية.



و شددت الدكتورة منال عوض على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بتكثيف الجهود لتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بطلاء واجهات المبانى والعمارات السكنية التى تكون واجهتها من الطوب الأحمر مؤكدة على حصر المبانى القائمة بكل شارع والزام السكان بتشطيب واجهات هذه المبانى من أعمال المحارة والدهان باللون البيج وقطع المرافق تدريجيا عن المخالفين لحين الالتزام بتطبيق القرار، كما وجهت بسرعة تنفيذ كافة قرارات الازالة الصادرة للمبانى ذات الخطورة الداهمة والتعديات على الأراضى الزراعية.