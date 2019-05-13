تعرف على خطة "تموين" الإسكندرية لتوفير السلع في عيد الفطر

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وضعت مديرية تموين الإسكندرية، خطة استعدادية لاستقبال عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال توفير السلع، وشحن حملات ضبط الأسعار.



وأكد محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، أن المديرية تقوم من الان بالتجهيز بزيادة الكميات المعروضة من الدقيق والسمن والزيوت وعرض المصنعات من الكعك لتوفير كل مايحتاجه المواطن خلال هذه المناسبة الكريمة.



وأضاف وكيل الوزارة، ان المديرية بصدد تطوير المكاتب التموينية وتحويلها إلى مراكز خدمة مطورة، وسيتم دمج بعض المكاتب مع بعضها وستكون جاهزة للعمل اوائل شهر يوليو القاد،م عدد ٧ مراكز خدمة وتم تدريب الموظفين على كيفية التعامل مع شكاوى المواطنين وسيتم فصل خدمة تسليم البطاقات التموينية ومحاسبات البدالين عن مراكز الخدمة للقضاء على الزحام.



وطمأن سعدالله، المواطن السكندرى ان إجراءات استخراج البطاقة التموينية او بدل الفاقد او بدل التالف يستغرق فى حدود من ١٥ إلى ٢٠ يوم، موجها الشكر للدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية على مساندتهم والدعم المستمر المقدم إلى مديرية التموين. كما قدم التهنئة للشعب المصرى والمواطن السكندرى بشهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك.

