الزمالك يستعيد حازم إمام في موقعة نهضة بركان
الإثنين 13/مايو/2019 - 01:47 م
الفجر الرياضي
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يستعيد نادي الزمالك حازم إمام قائد الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي في ذهاب نهائي الكونفيدرالية الإفريقية يوم 19 من شهر مايو بالمغرب.
وشارك حازم إمام فى التدريبات
الجماعية للفريق للمرة الأولى، مساء السبت الماضى، عقب تعافيه من الإصابة التى
تعرض لها بمزق فى عضلة السمانة.
كان حازم إمام ابتعد عن مباريات
الزمالك فى الفترة الماضية حيث فضل السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للأبيض،
استبعاده من موقعة الداخلية في الدوري
المصري.
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