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الأمم المتحدة: يجب أن نفرض ضرائب على الكربون وليس المرتبات

الإثنين 13/مايو/2019 - 02:03 م
الأمم المتحدة: يجب أن نفرض ضرائب على الكربون وليس المرتبات
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خاطر عبادة
 
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، الحكومات إلى فرض ضريبة على التلوث من خلال فرض الضرائب على الكربون بدلاً من الرواتب.

وقال جوتيريس في مأدبة إفطار مع قادة المدارس الثانوية في أوكلاند إنه يريد توصيل رسالة، وأضاف :"نقل الضرائب من الرواتب إلى الكربون.. يجب أن نفرض ضرائب على التلوث وليس الناس".

كما أكدّ جوتيريس، أنّ هذا يعني تخفيض ضريبة الدخل كما يتم تطبيق ضريبة على الكربون.

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